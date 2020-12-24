По мнению эксперта, события в Мариуполе стали концентрированным отражением всеукраинских тенденций.

Скандальное течение сессии Мариупольского городского совета, на которой депутаты от "Оппозиционного платформы – За жизнь" пытались не допустить принятия бюджета, заблокировав трибуну и учинив драку в зале, могут иметь три объяснения.

О них в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал политолог Богдан Петренко из Украинского института исследования экстремизма.

По мнению эксперта, события в Мариуполе стали концентрированным отражением всеукраинских тенденций.

"На ситуацию в Мариуполе, мне кажется, накладываются события в стране. Во-первых, последний год показал, что местная власть начинает чувствовать свою независимость от власти центральной. И в очень многих решениях не оглядывается на то, что происходит в Киеве... Хотя до этого украинцы жили в определенной иерархии, понимая, что в случае чего – придут из Киева, условно говоря, и надают по голове. Сейчас такого ощущения нет. На местах начали чувствовать более-менее свободу. Проблема в том, что ощущение свободы не равно пока культуре свободы" – считает Петренко.

С другой стороны, некоторые местные политики, получив полномочия и ощущение свободы – не получили взамен увеличения ответственности перед своими избирателями. И до сих пор могут позволить себе пренебрегать собственными предвыборными обещаниями.

"Каждый депутат местный не отвечает перед своими избирателями, не обязан выполнять свою программу, за которую избиратели голосовали. Он отвечает исключительно перед руководством городской, районной или областной своей парторганизации. И эта партиизация размыла устоявшиеся ранее правила, когда представители городской власти умудрялись договариваться между собой без конфликтов, потому что понимали, что им еще вместе работать. Они знали друг-друга. Сейчас это изменилось и партиизация безусловно добавила проблем, как видим это в Мариуполе", – предположил Петренко.

Но главным фактором, который может так или иначе стоять за попытками депутатов ОПЗЖ, которые последовательно отстаивают необходимость восстановления связей с Россией, сорвать принятие бюджета Мариуполя на 2021 год, по мнению эксперта, является российская гибридная агрессия.

"Самый главный фактор, мне кажется, это агрессия Российской Федерации плюс постоянное желание Кремля мутить воду в Украине, создавать такие незавершенные акции – то непринятый бюджет, то проблема, которая никак не решается, но постоянно остается на слуху... Понятно, что это является элементом гибридной войны против Украины. Россия стремится продемонстрировать, что Украина является failed state, государством, которое не состоялось. И что она не способна защитить своих граждан. И, в том числе, даже не может принять бюджет на уровне города", - убежден Петренко .

Он также выразил уверенность, что подобные конфликты, вызванные теми же причинами, вполне могут повториться и в других городах.

При этом раскачивание ситуации в прифронтовом регионе может нести дополнительные риски.

Напомним, 23 декабря депутаты от фракции ОПЗЖ пытались не допустить принятия бюджета города Мариуполь на 2021 год. Для срыва сессии они прибегли к блокированию трибуны и физическим столкновениям. В частности, группа депутатов от ОПЗЖ силой пыталась вытащить из президиума мэра города Вадима Бойченко – после того, как тот обвинил главу фракции Владимира Клименко в умышленном срыве голосования из-за желания помешать развитию Мариуполя. В частности, Бойченко отметил, что депутаты от ОПЗЖ в течение предварительного обсуждения и изучения проекта бюджета вовсе не интересовались главным финансовым документом и его совершенствованием, ведь имели целью оставить город без надежды на развитие.

Не обошлось без драки. В ходе столкновений депутаты от ОПЗЖ, по сообщениям местных СМИ, повредили мебель в сессионном зале и поломали микрофоны.

В конце концов, после перерыва депутатскому корпусу, несмотря на сопротивление депутатов от ОПЗЖ, удалось принять бюджет-2021.

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Автор: УНИАН