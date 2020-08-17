Поджог автомобиля программы "Схемы": Зеленский надеется на быстрое расследование

Полиция квалифицировала поджог как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы «Схемы» и привлечение к ответственности злоумышленников.

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«В декабре 2014-го неподалеку от дворца «Украина» неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников», - заявил он.

Зеленский выразил надежду, что и в этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы «Схемы».

«Как президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне. Убежден, что свобода слова - фундамент любой демократической страны», - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования.

«И напоследок. Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков «ребята, вы дошутитесь» - до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов проведения концертов или съемок», - сообщил он.

По словам Зеленского, он прошел все это, знает, как это, и никогда не допустит, чтобы при его президентстве любая критика власти влекла за собой преследование или запугивания.

Поджог автомобиля программы «Схемы»: позиция полиции

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook, происшествие с поджогом автомобиля работников СМИ в Киеве квалифицировано как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

«Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту пожара автомобиля работника СМИ. Происшествие квалифицировано как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Назначены экспертизы», - говорится в сообщении.

По данным полиции, ночью на спецлинию «102» поступило сообщение о возгорании автомобиля в городе Бровары. Также поврежден и автомобиль, который был припаркован рядом.

«На место происшествия прибыли полицейские Броварского отдела полиции и спасатели, которые ликвидировали пожар. Во время проведения первоочередных следственных действий полиция отобрала образцы для проведения экспертного исследования по установлению причин возгорания авто», - добавили в пресс-службе.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

В полиции отметили, что усилия правоохранителей направлены на установление камер видеонаблюдения и причин возгорания автомобиля.

Поджог автомобиля программы «Схемы»: все, что известно

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 17 августа, в Киеве неизвестные сожгли возле дома водителя автомобиль съемочной группы программы «Схемы». По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля - «Короли дорог», о первых лиц государства, нарушающих ПДД.

Как сообщила в Facebook ведущая «Схем» Наталья Седлецкая, «следственно-оперативная группа, которая была на месте происшествия и осмотрела авто, обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси». По ее словам, полицейские взяли материал на экспертизу. Опросили соседей, оформили заявление.

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Авторы: Константин Гончаров, Инна Андалицкая