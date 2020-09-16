По словам нардепа, разговор состоялся в ноябре 2016 года.

Внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал новые аудиозаписи, на которых якобы запечатлен разговор экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Читайте такжеНардеп Деркач намерен ответить на санкции США "шокирующими фактами разоблачения"

Расшифровку диаглога приводит «Гордон», по словам Деркача, он состоялся 16 ноября 2016 года. Участники обсуждают, в частности, новоизбранного на тот момент президента США Дональда Трампа.

"Я рассказал ему о весьма большом количестве позитивных вещей, которые делает президент Обама и нынешняя администрация. Но, откровенно говоря, я ожидал гораздо более прохладного разговора. Но он был весьма искренний и теплый", – отмечает голос, похожий на Порошенко.

"Хорошо. Смотрите, этот парень, говоря по-английски, является псом, бегущим за машиной по дороге. Плохой пес будет бежать за машиной вдоль дороги. Это выражение на английском языке. Он поймал машину. Он пес, который поймал машину. Он даже не знает, что делать, он даже не знает, из чего сделана эта машина и что в ней. Значит у нас есть... сделать его героем", – отвечает ему человек с голосом Байдена.

Предполагаемый Байден также расхвалил предполагаемого Порошенко за борьбу с коррупцией.

«С божьей помощью, дети будут петь песни о вас уже через 30 лет. Я не шучу, подумайте об этом. Вы – первый, кто начал, фактически создал свободную от коррупции, демократическую нацию Украины. Господи! Я окончу карьеру как хороший вице-президент, я не окончу карьеру как основатель, как отец-основатель страны. Я готов поменяться местами с вами», - заключил он.

Пленки Деркача: что известно

19 мая Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенко. 22 июля нардеп обнародовал вторую порцию записей.

Записи были продемонстрированы во время пресс-конференции, на которой Деркач, в частности, заявил, что за закрытие дела против компании Burisma предлагали взятку в 50 миллионов долларов. Из этой суммы, якобы, официально засветили лишь 6 млн, а из дела исчезли компании, близкие к семье Байдена.

10 сентября Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского нардепа Андрея Деркача. На что тот заявил, что намерен ответить «шокирующими фактами».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров