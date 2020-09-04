Народный депутат от "Слуги народа" не исключает кадровых изменений в правительстве в ближайшее время.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявляет, что, по некоторой информации, министр экономики Игорь Петрашко "уже собирает свои вещи".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

По словам Качуры, необходимо признать существование "пробелов" в работе экономического блока правительства.

"Недовольны точно министром Петрашко, который во время моего личного взаимодействия и опыта взаимодействия с ним, например, саботировал... организацию рабочей группы по борьбе с табачными монополистами в Украине", - сказал Качура.

По его мнению, "не тем занимается человек на своем месте".

"По инсайдерской информации, Петрашко уже собирает свои вещи. То есть он уже собрал своих некоторых подчиненных руководителей подразделений, сообщил о том, что ему недолго осталось. И фактически мы уже понимаем, что в ближайшее время, скорее всего, состоятся эти кадровые ротации", - заявил депутат.

Как считает Качура, экономический блок правительства "точно будет изменен".

"И я не исключаю, что будет вообще ротация всего правительства происходить. Ближе, пожалуй, к местным выборам может переформатирование многих министерства состояться", - сказал он.

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Что было раньше

2 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что к экономическому и энергетическому блокам правительства есть много вопросов.

"Экономический блок, энергетический блок - там есть много вопросов... Кризис в энергетике существует? Существует. Кризис в экономике существует? Кризис с финансами, с бюджетом существует? Вот вам все ответы... Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, они будут изменены", - сказал Арахамия.

Возможность отставки Кабмина

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 1 сентября заявил, что пока нет никаких инициатив по отставке Кабинета министров уже этой осенью.

Денис Шмыгаль стал премьер-министром 4 марта 2020, сменив на этом посту Алексея Гончарука.

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Автор: Таня Поляковская