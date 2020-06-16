Лидеры ЕС 19 июня обсудят ситуацию с выполнением Минских соглашений

Видеоконференция начнется в 11:00 по киевскому времени.

Лидеры стран-членов и руководство Европейского Союза 19 июня обсудят положение дел по выполнению Минских соглашений.

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Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского Совета Шарля Мишеля к лидерам стран-членов ЕС принять участие в видеоконференции, которая состоится 19 июня.

"В конце встречи мы кратко коснемся положения дел по выполнению Минских соглашений", - отмечается в письме.

Видеоконференция по обмену мнениями с президентом Европейского парламента Давидом Сассоли начнется 19 июня в 11:00 по киевскому времени.

Затем на встрече премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сделает краткую презентацию результатов председательства Хорватии в Совете ЕС в первой половине 2020 года.

Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского Совета Шарль Мишель отчитаются о видеоконфренции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которая состоялась 15 июня.

Президент Европейского центрального банка проинформирует об экономической ситуации.

Также лидеры ЕС обсудят многолетнюю программу финансового развития и план восстановления Евросоюза.

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