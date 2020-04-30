"Обычный человеческий процесс": Арахамия прокомментировал возможность отставки Шмигаля
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что сейчас не стоит ждать отставки премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о том, что якобы все фракции и группы, кроме "Слуги народа", недовольны работой правительства, и ожидать ли отставки Шмыгаля.
"Я думаю, что не нужно ждать отставки Шмыгаля. Шмыгаль работает, сейчас кризисная ситуация", - сказал Арахамия.
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Он считает "обычным человеческим процессом", что какие-то группы и фракции, которые не назначали этот Кабмин и не голосовали ни за кого из министров, "теперь жалуются на то, что у них плохая коммуникация с этими министрами".
"Если за меня не голосовал, а потом хочет со мной хороших коммуникацих, то, наверное, с этим могут быть проблемы", - сказал Арахамия.