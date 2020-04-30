"Обычный человеческий процесс": Арахамия прокомментировал возможность отставки Шмигаля

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также считает "обычным человеческим процессом" недостаточный уровень коммуникации с министрами тех депутатов, которые за них не голосовали.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что сейчас не стоит ждать отставки премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о том, что якобы все фракции и группы, кроме "Слуги народа", недовольны работой правительства, и ожидать ли отставки Шмыгаля.

"Я думаю, что не нужно ждать отставки Шмыгаля. Шмыгаль работает, сейчас кризисная ситуация", - сказал Арахамия.

Читайте такжеВ "Слуге народа" рассказали, как Рада будет работать после завершения карантина

Он считает "обычным человеческим процессом", что какие-то группы и фракции, которые не назначали этот Кабмин и не голосовали ни за кого из министров, "теперь жалуются на то, что у них плохая коммуникация с этими министрами".

"Если за меня не голосовал, а потом хочет со мной хороших коммуникацих, то, наверное, с этим могут быть проблемы", - сказал Арахамия.