Столтенберг отметил, что этого бы не случилось, если быУкраина тогда была в НАТО.

Россия не оккупировала бы Крым в 2014 году, если бы Украина была членом НАТО.

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"Мой короткий ответ - этого (аннексии - ред.) бы не случилось, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного", - сказал он, отвечая на вопрос студентов о том, произошла бы оккупация Крыма Россией, если бы Украина была членом НАТО в 2014 году. Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что задача НАТО - предотвращение конфликтов и сохранение мира, передает ТАСС.

Говоря о возможном членстве Украины и Грузии в НАТО, генсек отметил, что двери альянса остаются открытыми.

"Украине и Грузии необходимо соответствовать стандартам НАТО для этого. Мой главный посыл - им нужно фокусироваться на реформах по модернизации институтов, борьбе с коррупцией. И мы помогаем им в проведении реформ", - добавил он.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Автор: УНИАН