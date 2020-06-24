Непогода на Закарпатье: Шмыгаль провел срочный брифинг по преодолению последствий (видео)
16:53, 24 июня 2020Политика
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В целом в результате осложнения погодных условий в западных областях Украины подтоплено около 200 населенных пунктов.
Непогода на Закарпатье / фото facebook.com/UA.National.Police
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел брифинг по ситуации с преодолением последствий непогоды в Ивано-Франковской области.
Как сообщал УНИАН, в целом в результате осложнения погодных условий в западных областях Украины подтоплено около 200 населенных пунктов. В Ивано-Франковской области погибли трое людей.
Всего в результате непогоды в Ивано-Франковской области разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов, повреждены еще 427,5 км и 130 мостов. Эвакуировано 285 человек, 1850 м берегоукреплений разрушено.
Отмечалось, что в Ивано-Франковской области выпало до 70% месячной нормы осадков.
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