Непогода на Закарпатье: Шмыгаль провел срочный брифинг по преодолению последствий (видео)

В целом в результате осложнения погодных условий в западных областях Украины подтоплено около 200 населенных пунктов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел брифинг по ситуации с преодолением последствий непогоды в Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНИАН, в целом в результате осложнения погодных условий в западных областях Украины подтоплено около 200 населенных пунктов. В Ивано-Франковской области погибли трое людей.

Всего в результате непогоды в Ивано-Франковской области разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов, повреждены еще 427,5 км и 130 мостов. Эвакуировано 285 человек, 1850 м берегоукреплений разрушено.

Отмечалось, что в Ивано-Франковской области выпало до 70% месячной нормы осадков.

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