Наши отношения с властью никогда не были близкими, и определялись в основном тем, насколько крупный бизнес может помочь стране во время пандемии, сказал Новинский.

Сам механизм санкций Совета национальной безопасности и обороны против граждан Украины вызывает сомнения в законности и соответствии Конституции – ведь до сих пор нет ни одного решения суда, подтверждающего вину тех, против кого санкции уже введены.

Об этом заявил народный депутат Украины Вадим Новинский, отвечая на вопрос ведущей программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" Натальи Влащенко о вероятности введения Советом национальной безопасности и обороны персональных санкций против него.

"Вводя санкции, СНБО превышает свои полномочия и подменяет собой украинские суды, а исключительно они полномочны осуществлять правосудие. Действительно, попытки запугать меня санкциями предпринимаются – в частности, мне передают различные "приветы" при помощи слухов, публикаций в телеграмм-каналах с целью, чтобы я к ним прибежал о чем-либо просить. Хочу предупредить эти горячие головы: этого не произойдет, я не испугаюсь. Я вообще никого не боюсь, кроме Бога. Санкции – это предмет судебных споров и разбирательств в разных юрисдикциях. Мои адвокаты к этому готовы, и будут взыскивать все убытки со всех, кто будет причастен к таким незаконным решениям".

"Наши отношения с властью никогда не были близкими, и определялись в основном тем, насколько крупный бизнес может помочь стране во время пандемии. Мы неоднократно откликались на эти просьбы президента – и фонд Рината Ахметова, и мой благотворительный фонд сделали много, чтоб государство прошло пандемию с минимальными последствиями. Мы обсуждали также вопросы взаимоотношений Украинской Православной церкви и государства, обсуждали и законопроекты. Но никогда никаких вопросов, связанных с преференциями для личного бизнеса, перед властью я не поднимал и для себя ничего не просил - Господь и так много чего мне дал. Я живу по закону, и к финансированию терроризма (а это единственное основание для введения санкций против гражданина Украины) не имею никакого отношения. Поэтому санкций я не испугаюсь", - подчеркнул Вадим Новинский.

Автор: Иван Бойко