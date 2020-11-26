Проверка будет проведена в период с 14 по 29 декабря.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» (многоканальное общенациональное вещание, логотип «Z ZIK»), г. Львов, внеплановую безвиездную проверку.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацсовета.

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«Основанием стала трансляция анонса телемарафона «Реванш соросятни» с высказываниями, которые имеют признаки разжигания вражды и ненависти и могут быть рассмотрены как подстрекательство к определенным отрицательным действиям насильственного характера и вызывающие ощущение неприязни, вражды к определенной категории людей или к отдельным представителям этих категорий», - говорится в сообщении.

В решении Нацсовета отмечается, что «распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории «соросята» и лиц по признакам их принадлежности к гражданству США (частных и должностных лиц), в отношении которых телерадиокомпания формирует поведение адресата вещания, используя методы речевого манипулирования сознанием, влияния на психику зрителя. Она формирует у зрителя желание действовать или ощущение необходимости действий против указанных категорий и лиц по признакам принадлежности к этим категориям, разжигая в них чувство ненависти из-за того, что, по мнению руководства телерадиокомпании, именно они виновны в трагедиях украинского народа с 2014 года».

Нацсовет также отметил, что телеканал, изготавливая и распространяя подобные высказывания, должен учитывать общую напряженную ситуацию в Украине, связанную со многими вызовами, которые угрожают существованию страны, то, что некоторые сообщения могут создавать дополнительное напряжение в обществе, создавать провокации и прецеденты насилия среди населения Украины, а также формировать негативный образ партнеров и союзников Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации, их граждан, следствием чего может быть ситуация, которая будет угрожать национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Таким образом, регуляторный орган проверит телеканал на предмет использования им призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины; призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти; пропаганды исключительности, превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расе, физического или имущественного положения, социального происхождения.

Проверка будет проведена в период с 14 по 29 декабря.

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Автор: Дмитрий Хилюк