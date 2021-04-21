Леся Забуранная, член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, считает необходимым ограничить уровень тарифов на электроэнергию на период пандемии.

Об этом рассказала народный депутат в эфире телеканала "НАШ".

"На последней сессионной неделе у нас рассматривалось постановление о фиксации на период карантина тарифа на электроэнергию, оно не совсем соответствует взаимодействию с партнерами международными, но я лично поддерживала это постановление. Впрочем, оно не набрало необходимое количество голосов», - отметила она.

Читайте такжеРада планирует провести сегодня два внеочередных заседания, помимо пленарного Однако, по мнению Леси Забуранной, задача государства – «в контексте того, что на период, когда люди сейчас под влиянием пандемии, экономических ее последствий, находятся еще в более сложных условиях – это подставить плечо». Народный депутат сообщила, что работа над этим вопросом продолжается, и оно будет инициировано к рассмотрению в парламенте еще раз.

«На следующую пленарную неделю будет снова вынесено постановление по урегулированию тарифов на электроэнергию, мы будем его рассматривать и мы верим, что его примем», - подчеркнула Забуранная.

13 апреля 2021 года Верховная Рада не приняла обращение к Кабинету Министров с рекомендацией вернуться к установлению фиксированных цен на электроэнергию, уменьшив действующие тарифы, и регулированию цен на газ и его распределение. За - отдали голоса 197 народных депутатов из необходимых 226-ти.

Согласно документу, правительству рекомендовалось в течение трех календарных дней со дня вступления в силу постановления утвердить фиксированные цены (тарифы) на электрическую энергию для бытовых потребителей на уровне, предусмотренном постановлением Кабинета Министров от 5 июня 2019 года №483, на срок до 31 декабря 2021 года.

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Автор: Иван Бойко