СБУ опубликовала аудиозаписи разговоров между заместителем министра энергетики Украины Александром Хейло и его сообщниками.

Они обсуждают, как именно будут брать взятку в 500 тысяч долларов, как будут делить деньги, а еще мечтают о том, чтобы в командировке в Харьков был "подорван" министр энергетики Украины, которого они обзывают "падалью".

"Министр сегодня едет в Харьков. Может, там его где-то взорвут? Он в Харьков едет, потом это падло возвращается, а потом едет в Одессу", - говорит Хейло.

Видео дня

Напомним, Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины при содействии министра энергетики разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал заместитель министра энергетики.

За 500 тысяч долларов чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах восточного фронта - Покровском.

Министерство безотлагательно внесло представление в Кабинет министров об увольнении указанного чиновника.