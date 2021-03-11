Глава МО намерен встретиться с президентом Украины по поводу выполнения международных обязательств Украиной по делам Гонгадзе-Подольского.

Межфракционное объединение "ДУБИНА - слуга украинского народа" займется помощью потерпевшему по делу Гонгадзе-Подольского Алексею Подольскому.

Об этом народный депутат, председатель межфракционного объединения "ДУБИНА – слуга украинского народа" Александр Дубинский заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"К нам обратился Алексей Подольский как потерпевший по делу Гонгадзе-Подольского с достаточно аргументированным изложением того, что происходило с делом в Верховном суде, а поскольку наше межфракционное объединение одной из своих целей определяет выполнение международных обязательств Украины, я решил принять участие в этом деле и мы всем межфракционным объединением активно подключимся к помощи потерпевшим по этому делу, поскольку дело Гонгадзе-Подольского-Ельяшкевича является краеугольным камнем, который раскрывает суть украинской коррупции. Отцом которой является Леонид Кучма. Он - человек, который породил всех олигархов, которые впоследствии начали контролировать украинское государство", - отметил Дубинский.

Также он добавил, что занимается делом Гонгадзе-Подольского еще с 2014 года, когда работал журналистом на телеканале "1+1".

"Я убежден в том, что пока не будет поставлена точка в этом деле до тех пор, пока не будут названы реальные заказчики этого преступления, пока не будет поставлена точка в мотивах этого преступления, мы никогда не решим проблему деолигархизации и решения проблемы коррупции на высших уровнях власти", - подчеркнул народный депутат.

Он также добавил, что межфракционное объединение "ДУБИНА - слуга украинского народа" будет обращаться по поводу дела Гонгадзе-Подольского в Парламентскую ассамблею Совета Европы, в Кабинет министров Совета Европы, в адвокатуру, в Высший совет правосудия, а также с заявлениями в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел, в частности за препятствование адвокатской деятельности представителю Подольского, адвокату Татьяне Костиной.

"И бесспорно мы обратимся к президенту Украины, и я буду настаивать на встрече с президентом по этому делу, я уверен, что Зеленский не давал никаких указаний по этому делу и не является причастным к тому, что правосудия по этому делу до сих пор нет", - сказал Дубинский.

Также он добавил, что дело Гонгадзе-Подольского является краеугольным камнем и для президента Зеленского: "19 лет Украина не выполняет международные обязательства по этому делу взятые парламентом в 2002 году. Выполнение этого обязательства приведет Украину к очищению и установлению справедливости. И именно поэтому это дело является Рубиконом для президента Зеленского. Время поставить точку в этом преступлении", - подчеркнул Дубинский.

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Автор: УНИАН