Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает ошибочной реакцию союзников Украины на раздачу Россией паспортов жителям оккупированной части Донбасса.
Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью Радио Свобода.
Читайте такжеКремль продолжает гибридную агрессию: Украина отреагировала на санкции РФ против чиновников ЕС"Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они не достаточно жестко с самого начала отреагировали на начало "паспортизации"... Я никого не обвиняю. Такова жизнь. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Как вы понимаете, у нас физически возможностей влиять на раздачу паспортов на оккупированных территориях Донбасса очень мало, но жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозило бы. Поскольку такого давления не было, были только слова, то Россия поставила там конвейер по раздаче паспортов", – отметил Кулеба.
"А теперь мы слышим заявления Козака (представитель России в группе советников лидеров стран "нормандского формата" Дмитрий Козак – УНИАН), как во время последнего обострения, что мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретное следствие этой "паспортизации", - считает министр иностранных дел Украины.
Выдача российских паспортов на Донбассе: что известно
- В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.
- Позже он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.
- В Ростовской области РФ открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.
- В Кремле заявляют, что выдают российские паспорта жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, потому что там "живут этнические русские", и Россия продолжит их защищать.
- 22 апреля 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили 250-300 тыс. российских паспортов. Кроме того, по ее данным, оккупационные администрации планируют выдать еще не менее 300 тыс.
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