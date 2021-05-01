По данным украинского омбудсмена, жители оккупированных территорий Донетчины и Луганщины уже получили 250-300 тыс. российских паспортов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает ошибочной реакцию союзников Украины на раздачу Россией паспортов жителям оккупированной части Донбасса.

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью Радио Свобода.

Читайте такжеКремль продолжает гибридную агрессию: Украина отреагировала на санкции РФ против чиновников ЕС"Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они не достаточно жестко с самого начала отреагировали на начало "паспортизации"... Я никого не обвиняю. Такова жизнь. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Как вы понимаете, у нас физически возможностей влиять на раздачу паспортов на оккупированных территориях Донбасса очень мало, но жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозило бы. Поскольку такого давления не было, были только слова, то Россия поставила там конвейер по раздаче паспортов", – отметил Кулеба.

"А теперь мы слышим заявления Козака (представитель России в группе советников лидеров стран "нормандского формата" Дмитрий Козак – УНИАН), как во время последнего обострения, что мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретное следствие этой "паспортизации", - считает министр иностранных дел Украины.

Выдача российских паспортов на Донбассе: что известно

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Позже он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

В Ростовской области РФ открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

В Кремле заявляют, что выдают российские паспорта жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, потому что там "живут этнические русские", и Россия продолжит их защищать.

22 апреля 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили 250-300 тыс. российских паспортов. Кроме того, по ее данным, оккупационные администрации планируют выдать еще не менее 300 тыс.

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Автор: Светлана Закелова