Оказывается, семья не употребляет сладостей и молочных продуктов.

Жена советника Офиса президента Алексея Арестовича Анастасия назвала любимое блюдо мужа. И это не какой-то изысканный деликатес, а довольно простая еда.

В эфире "Сніданку з 1+1" жена "краша" всех украинок во время большой войны призналась, что готовит для своего мужа и сына только завтраки. А вот любимым блюдом Арестовича она назвала овсяную кашу.

Семья Алексея Арестовича "за" здоровый образ жизни, занимается спортом, не употребляет молочных продуктов и сладостей.

Что известно о семье Алексея Арестовича

Имя жены Алексея Арестовича - в топе запросов украинского Google, но информации об Анастасии очень мало. До начала полномасштабного вторжения она была непубличной персоной.

Анастасия - коренная киевлянка, окончила Университет экономики и права по специальности Управление проектами, увлекается психологией, в 2014 году вместе с подругой наведалась в авторскую школу Алексея Арестовича, а в 2015 году вышла замуж за него. Вместе с Алексеем они вместе уже 8 лет и воспитывают 6-летнего сына Александра.

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