Его подозревают в пособничестве в получении неправомерной выгоды, совершенном должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения помощнику народного депутата Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 1 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 000 552 гривни залога", - говорится в сообщении.

Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в течение 5 дней.

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Член наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко сообщил в Telegram, что речь идет об Иване Фищенко.

Коррупционный скандал в Верховной Раде

14 сентября заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк на заседании Согласительного совета предложил вызвать в парламент генпрокурора Ирину Венедиктову по поводу якобы вымогательстве взятки в 200 тыс. долларов одним из народных депутатов за принятие закона.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос написал в Facebook, что якобы детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили на взятке помощника народного депутата Юрченко (фракция "Слуга народа").

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил в Telegram-канале, что Юрченко добровольно пишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа".

Сегодня, 15 сентября, Венедиктова заявила в парламенте, что в настоящее время не видит оснований сообщать о подозрении Юрченко.

В то же время в САП сообщили, что помощнику народного депутата объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки народным депутатом Украины.

По данным следствия, помощник нардепа выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тыс. долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных поправок.

Действия помощника народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины – пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение.

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Автор: Юлия Петриченко