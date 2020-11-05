Нардепы не соблюдают нормы карантина.

Журналисты засняли, как во время заседания Верховной Рады 5 ноября депутаты от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева и Игорь Васильковский поцеловали друг друга в щёку.

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Так, нардепы попали в объектив в момент теплых объятий. На них не было масок, что противоречит нормам карантина и соблюдению социальной дистанции.

Коронавирус в Украине: новости

По состоянию на утро, 5 ноября, в Украине зафиксировано рекордные 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Кабинет министров пока не планирует вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о штрафовании предпринимателей за допуск людей без масок в здании и транспорт.

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Автор: УНИАН