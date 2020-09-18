Журналист заснял личную переписку народного депутата Ирины Констанкевич из депутатской группы «За майбутнє» во время заседания Верховной Рады 18 сентября.
Читайте такжеЖурналисты поймали двух депутатов за очень странным поведением в Раде (видео)Как пишет «Апостроф», телефон нардепа был открыт на чате с кем-то, кто недвусмысленно выражал свою симпатию:
«Как бы я хотела сейчас быть рядом с вами... Сегодня ночью я мыслями с вами».
При этом собеседница интересовалась, может ли она позвонить Констанкевич. На что нардеп ответила: «Жду вашего звонка каждый вечер».
После этого собеседница отправляет депутату голосовое сообщение, а Констанкевич в ответ ей – фото в Раде.
Другие скандалы с интимной перепиской в Раде
- В сентябре 2019 года в сети появились фотографии интимной переписки депутата от партии «Слуга народа» Елены Криворучкиной с ее любимым. В смс она признается в любви и пишет, что хочет заниматься любовью с ним день и ночь.
- В октябре 2019 года журналисты сфотографировали, как народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, договариваясь о встрече с девушкой.
- В декабре 2019 года депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова переписывалась о сексе на «новом матрасе» во время заседания Верховной Рады.
- В начале июля 2020 года за интимной перепиской в Раде застукали народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илью Киву.
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