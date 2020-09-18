Личную переписку депутата сфотографировали 18 сентября.

Журналист заснял личную переписку народного депутата Ирины Констанкевич из депутатской группы «За майбутнє» во время заседания Верховной Рады 18 сентября.

Читайте такжеЖурналисты поймали двух депутатов за очень странным поведением в Раде (видео)Как пишет «Апостроф», телефон нардепа был открыт на чате с кем-то, кто недвусмысленно выражал свою симпатию:

«Как бы я хотела сейчас быть рядом с вами... Сегодня ночью я мыслями с вами».

При этом собеседница интересовалась, может ли она позвонить Констанкевич. На что нардеп ответила: «Жду вашего звонка каждый вечер».

После этого собеседница отправляет депутату голосовое сообщение, а Констанкевич в ответ ей – фото в Раде.

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Автор: Катерина Шварц