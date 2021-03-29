Председатель ОП Андрей Ермак добился поддержки западными партнерами решения президента Владимира Зеленского по судьям КС.

Об этом сообщает политический эксперт, блогер Сергей Быков на своей странице в Facebook.

“Президент Зеленский поручил главе ОП Андрею Ермаку курировать кейс Конституционного Суда Украины об отмене указов Януковича о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина”, - говорит в сообщении.

По словам Быкова, главная задача Ермака - правильно позиционировать это решение перед западными партнерами, чтобы они поддержали Зеленского в этом вопросе.

“Ермак уже провел переговоры с иностранными партнерами, журналистами и экспертами, обосновывая решение главы государства тем, что Тупицкий и Касминин угрожали антикоррупционной инфраструктуре и работали в интересах Кремля”, - отметил эксперт.

Он отметил, что, очевидно, главе ОП удалось решить задачу президента, ведь западная пресса хвалит Зеленского и его усилия в судебной реформе, которая, по их мнению, еще и поможет Украине выйти на новый экономический уровень.

“Президент Украины поднял ставки, чтобы вернуть конституционный суд страны в законное русло, прекратив полномочия двух судей из-за угрозы национальной безопасности”, - привел Быков цитату из Financial Times.

По его словам, это не первый удачный международный кейс Ермака.

“Ранее СМИ писали, как ему удалось наладить отношения с США, Евросоюзом и Великобританией и заручиться их поддержкой на международной арене”, - отметил Быков.

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Автор: Иван Бойко