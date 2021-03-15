В случае принятия нового закона, правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду Украины как неотложный проект закона, который позволит ввести электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в случае принятия законопроекта «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования» правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

«Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без вреда для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, что поможет повысить эффективность их работы», – отметил Зеленский.

Читайте такжеНАПК представило обновленный Реестр коррупционеровКроме того, как уверены в ОП, уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов, ведь упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров. Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде.

В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

«Принятие этих законодательных изменений станет следующим важным шагом для диджитализации страны, что является одним из приоритетов президента. Внедрение электронной системы для уголовных производств воплотит лучшие современные практики еще в одной сфере деятельности государственных органов», – резюмировали в Офисе президента.

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Автор: Константин Гончаров