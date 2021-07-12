По словам Илларионова, Путину удалось убедить союзников Украины поддержать его вариант развития ситуации на Донбассе.

Запад в вопросе реализации Минских соглашений переходит на сторону страны-агрессора - России.

Об этом заявил бывший советник президента РФ Андрей Илларионов в эфире канала "Украина 24".

В частности, он прокомментировал последнюю встречу президентов США и РФ в Женеве. Байден и Путин, по его словам, договорились об отношении к Минским соглашениям - их должна выполнять Украина.

"Нуланд пояснила, что Минские соглашения означают для них в том числе предоставление политической автономии сепаратистам "Л/ДНР". Судя по всему, это предложение было дано Путиным Байдену. Судя по тому, что ни Байден, ни Нуланд не возразили на это предложение, более того, она публично изложила его, это означает косвенное согласие с этим вариантом", - сказал эксперт.

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По его мнению, сейчас Запад поддерживает позицию о политической автономии на Донбассе, несмотря на отсутствие подобного пункта в Минских соглашениях.

"Это новация Путина, которую он передал Байдену, которая Байденом была принята, и теперь еще со стороны Вашингтона оказывается давление на Украину", - сказал он. И добавил: версию Путина якобы поддерживает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Руководство Украины в последние полгода заявило свою четкую позицию по поводу Минских соглашений. Эта позиция обоснована, она сопровождается аргументами, почему выполнение этих соглашений неприемлемо для Украины. Когда Украина говорит: для нас это неприемлемо. Путин говорит: только этот вариант возможен. Что говорит Меркель: это единственный документ, на основе которого мы будем работать. В данной ситуации американская сторона перешла на сторону противника. Когда немецкая сторона сейчас вносит этот вопрос в повестку дня – это означает, что она становится на сторону противника по выполнению Минских соглашений", - сказал Илларионов.

Он добавил, что Украина оказывается в очень тяжелом положении из-за того, что страны, ранее позиционировавшие себя ее союзниками, сейчас переходят на сторону противника.

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Автор: Юрий Годован