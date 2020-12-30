По убеждению министра иностранных дел, этот вопрос касается, в частности, сохранения украинской идентичности в мире.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддерживает введение двойного гражданства, но не с Российской Федерацией.

Об этом Кулеба сказал в интервью ТСН.

"Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь в других странах. Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве. Безусловно, не может быть речи ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором. Это табу. Это закрытая тема", - подчеркнул Кулеба и добавил, что это должно быть большими буквами четко прописано в законе.

Читайте такжеУкраина расширила перечень не признаваемых паспортов России

"Безусловно, должны быть серьезные фильтры для получения двойного гражданства, чтобы нельзя было этим манипулировать, чтобы все было четко урегулировано. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что вопрос двойного гражданства - это вопрос сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей зарубежных украинцев для развития Украины. Если мы этого не сделаем, то потеряем всех этих людей, этот потенциал. Я видел конкретные примеры в той же Франции, когда родители украинцы и держатся украинского сообщества, но их маленькие дети уже растут франкофонами, и их очень трудно удерживать в украинском поле", - заявил министр.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко