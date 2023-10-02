Нужно активизировать работу по новому санкционного пакета ЕС, поскольку любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время встречи-заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Украине.
Он отметил, что пауза после 11 санкционного пакета уже слишком затянулась.
"Очевидно нужны санкции против российской атомной отрасли и за то, что Россия делает на Запорожской АЭС, и как шаг безопасности против использования сомнительных российских атомных технологий. Сомнительных как с точки зрения безопасности, так и политической точки зрения", – сказал Зеленский.
Он также подчеркнул, что нужно и продолжение санкционного давления на другие секторы экономики государства-террориста.
Президент Украины подчеркнул, что важно также расширить санкции против Ирана в чувствительных для него отраслях, в частности, по импорту оборудования и химикатов.
"Каждый иранский ударный дрон, который бьет по европейским городам в Украине - это причина для санкционного давления", - отметил он.
Санкции против РФ - детали
Как сообщал УНИАН, в июне 2023 года правительства стран Европейского Союза согласовали 11-й пакет санкций против России.
Он запрещал транзит через Россию расширенного списка товаров и технологий, которые могут помочь российскому военному сектору или сектору безопасности.
Самой большой новинкой 11 пакета санкций стало введение ограничений на продажу чувствительных товаров и технологий двойного назначения третьим странам, которые потенциально могли бы продать их России.
Также пакет санкций ЕС продолжает приостановку действия лицензий ЕС на вещание пяти российских государственных СМИ.