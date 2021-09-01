Президенты сначала проведут расширенную встречу с советниками, а потом будут говорить с глазу на глаз.

В Белом доме раскрыли детали встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Как говорится в стенограмме на сайте Белого дома об этом заявили американские чиновники во время брифинга относительно визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Чиновник администрации Байдена сообщил, что после встречи президентов США и Украины будет обнародовано всестороннее совместное заявление, в котором четко будут сформулированы общие ценности и стратегические приоритеты, а также перечень конкретных результатов, касающихся каждого аспекта двусторонних отношений.

"С точки зрения формата встречи, президент Байден и президент Зеленский будут председательствовать на расширенной двусторонней встрече с их ключевыми советниками и затем оба лидера перейдут к разговору "с глазу на глаз", что создаст им возможность напрямую пообщаться друг с другом", - сообщил американский чиновник.

Читайте такжеУкраина и США подписали оборонное соглашение: деталиКак ожидает чиновник администрации Байдена, президент США должен подтвердить Зеленскому "железную приверженность" суверенитету, безопасности и евроатлантическим устремлениям Украины, а также обсудить текущую программу реформ Украины, одновременно в контексте уже имеющегося прогресса и также относительно тех направлений, где еще надо демонстрировать постоянные сдвиги.

Кроме того, по двусторонним отношениям, Байден подготовился обсудить "весь спектр программных политических вопросов, которые подрывают двусторонние отношения".

Также в администрации Байдена ожидают обсуждения проблем в области безопасности, с которыми Украина сталкивается лицом-к-лицу с Россией, и в частности в плане продолжения российской агрессии.

"И президент рассчитывает получить более всестороннюю обновленную информацию от президента Зеленского относительно текущей ситуации безопасности", - сообщил американский чиновник.

"Мы также обсудим пути, с помощью которых США сможет продолжать оказывать безопасную помощь Украине. В прошлую пятницу мы отправили уведомление в Конгресс, которое также было опубликовано в Федеральном реестре, указав, что США собираются предоставить 60 миллионов долларов на новый пакет помощи в области безопасности. Это будет включать дополнительные противотанковые системы Javelin и другие оборонительные летальные и нелетальные возможности", - подчеркнул американский чиновник.

Он напомнил, что США обязались выделить 2,5 млрд долларов на поддержку Вооруженных сил Украины с 2014 года, в том числе более 400 миллионов долларов только в этом году.

Читайте такжеЗеленский представил в США план "трансформации" Украины за 277 миллиардов долларов"Мы ожидаем, что оба лидера обсудят всестороннюю программу реформ, которую президент Зеленский продолжает разрабатывать и воплощать с целью приближении страны к евроатлантическим принципам. Это включает шаги для защиты независимости антиконрупційних органов, законодательства по правам человека, а также других запланированных (необходимых) законопроектов и реформ, над которыми работает украинское правительство", - сообщил американский чиновник.

Также президенты обсудят совместное сотрудничество с целью укрепления взаимодействия по энергетическим и климатическим целям.

Визит Зеленского в США

31 августа начался рабочий визит Владимира Зеленского в Вашингтон. На 1 сентября запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

В рамках визита планируется подписать три документа: об оборонном партнерстве, проектах в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в США в составе украинской делегации подтвердил, что Киев работает над приездом американского президента в Украину.

Автор: Виталий Саенко