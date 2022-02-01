1 февраля будет открыта седьмая, весенняя сессия Верховной Рады. Но уже на следующий день депутаты уйдут на карантин. Как отметил спикер парламента, по состоянию на утро понедельника заболело уже 28 народных депутатов и 78 работников аппарата ВР. И не исключено, что реальные цифры могут быть больше. А с началом новой пленарной недели может заболеть кто-то еще. Поэтому народные избранники имеют вполне обоснованные причины самоизолироваться.

Как помним, такие ограничения уже были в Верховной Раде в 2020 и 2021 годах. Однако, при необходимости, парламент тогда собирался и проводил внеочередные заседания. Можно оценивать разве первоочередность принятия чрезвычайно важных законопроектов, которые очевидно еще тогда, в первый карантин, были острее, чем сейчас. Очевидно, сейчас механизмы уже отлажены.

Нельзя исключать, что парламентский карантин имеет и другие цели

Не исключено, что, уходя на карантин, депутаты также хотят показать, что в этот раз ситуация с заболеваемостью коронавирусом из-за штамма "Омикрон" - точно не шутки. Мы понимаем, что она бьет рекорды. А Минздрав прогнозирует абсолютно рекордные цифры в 60-50 тысяч больных в сутки. Поэтому, вполне вероятно, своим примером парламент также хочет показать, что существуют правила для всех украинцев: если контактировал с больным, должен идти на самоизоляцию.

Впрочем, нельзя исключать, что парламентский карантин имеет и другие цели. Например, если говорить о потенциальном широкомасштабном нападении России на Украину, на этот случай Верховная Рада должна иметь кворум. Депутаты должны собрать не менее 226 голосов, чтобы голосовать за те или иные вещи.

То есть, если парламентарии пока продолжат работать в условиях, когда у половины из них подтвержден COVID-19, это может привести к обострению вспышки коронавируса в стенах Верховной Рады. А в случае российской эскалации есть риск получить парализованный законодательный орган. Поэтому, думаю, учитывая это, депутаты вполне могли уйти на карантин.

А вероятно ли, что народные избранники теперь могут "переждать" возможное наступление агрессора за рубежом? Этого очень бы не хотелось. Считаю такое предположение наименее вероятным.

Также не стоит исключать, что карантин – политический ход. Он мог бы позволить провести работу с депутатами и мобилизовать их. Ведь парламентарии вернулись с каникул и, возможно, расслабились. Очевидно, парламенту нужно время, чтобы снова войти в активный рабочий режим.

В случае российской эскалации есть риск получить парализованный законодательный орган

Может ли это быть связано с отсутствием коалиции? Об отсутствии голосов я бы не говорил. Все-таки фракция "Слуги народа" является монобольшинством, вместе с ней работают активные депутатские группы. Если бы действительно были нужны голоса за конкретный законопроект, они бы без труда нашлись бы в парламенте. Если обратиться к статистике уже в 2022 году, то за четыре дня работы Верховной Рады принято 13 законопроектов. То есть, в принципе, голоса есть.

В этом смысле стоит также вспомнить, может ли Верховная Рада быть эффективной в условиях карантина. В 2020 году парламентом было принято 248 законов, в 2021-м - 279. Учитывая показатели дней голосований и пленарных заседаний, цифры довольно сравнительные. Поэтому можем говорить об отсутствии каких-то аномалий в работе парламента. Если посмотреть на планы законодательной работы на следующую сессию, думаю, после карантина депутаты догонят все то, что они не успели.

Не был бы категоричным и в том, что никто не будет работать во время карантина. Вывод можно будет сделать после того, как парламент соберется на заседание и будут обнародованы протоколы и стенограммы заседаний в комитетах.

Андрей Савчук, аналитик данных Гражданской сети "Опора"