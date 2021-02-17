Среди прочего частные детективы могут получить право разыскивать должников, пропавших людей или имущество и следить за несовершеннолетними.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О частной детективной деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, за документ №3010, который нормирует частную детективную деятельность, проголосовали 334 народных депутата.

Законопроектом предусмотрено, что частным детективом может быть физическое лицо, которое:

имеет гражданство Украины,

имеет полное высшее юридическое образование или высшее образование по специальности «Правоохранительная деятельность»,

владеет государственным языком,

имеет стаж работы в области права или правоохранительной деятельности 3 года,

прошло соответствующее обучение с целью занятия частной детективной деятельностью и получило свидетельство о праве заниматься такой деятельностью.

Согласно законопроекту, детективное агентство является юридическим лицом, созданным в форме хозяйственного общества, одним из учредителей (участников) которого является частный детектив и которое действует на основании устава. Общий размер доли учредителей (участников) детективного агентства, которые не являются частными детективами, в уставном капитале не может превышать 25%.

Читайте такжеСоздавали порно с должниками и шантажировали: в Украине разоблачили банду коллекторов (фото, видео)Лицо, изъявившее желание стать частным детективом, имеет право обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче свидетельства о праве заниматься частной детективной деятельностью.

Уполномоченный орган обеспечивает ведение и является распорядителем единого реестра субъектов частной детективной деятельности с целью сбора, хранения, учета и предоставления достоверной информации о лицах, которые приобрели права на занятие частной детективной деятельностью в Украине, об избранных субъектами частной детективной деятельности организационных формах деятельности.

В законопроекте определены виды частных детективных услуг, которые могут предоставляться субъектами частной детективной деятельности, в том числе:

поиск лиц, местонахождение которых неизвестно,

наблюдение за поведением несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных или лиц с инвалидностью по заказу их законных представителей,

розыск пропавшего (утраченного или похищенного) имущества, предметов и животных,

поиск должников и лиц, уклоняющихся от выполнения своих договорных обязательств.

В законопроекте определены права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, а также предлагается предусмотреть уголовную ответственность за незаконное разглашение детективной тайны.

Отмечается, что умышленное разглашение детективной тайны лицом, которому она стала известна в связи с выполнением профессиональных или служебных обязанностей, если такое деяние нарушило права и интересы другой личности, может караться штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 850 грн или общественными работами сроком до 240 часов, лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, исправительными работами на срок до двух лет.

Законопроект предусматривает, что частные детективы не могут быть допрошены как свидетели. При этом исключением является ситуация, когда частные детективы могут быть освобождены от обязанности хранить профессиональную тайну лицом, которое доверило им эти сведения, в установленном им объеме.

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Автор: Надя Пришляк