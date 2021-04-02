Президент Владимир Зеленский заявляет, что Центр противодействия дезинформации станет "информационным щитом" Украины.
Читайте такжеЗеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформацииКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в своем видеообращении, которое транслировалось на украинских телеканалах.
"Сегодня был презентован Центр противодействия дезинформации, который уже начал свою работу. Он станет информационным щитом Украины и сделает все, чтобы "черная пятница" наступила для всех пропагандистов и информационных диверсантов как извне, так и внутри Украины", - подчеркнул Зеленский.
Центр противодействия дезинформации: создание
Сегодня, 2 апреля, Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации.
Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта 2021 года, а введен в действие указом президента от 19 марта №106/2021.
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