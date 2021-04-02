Так глава государства прокомментировал создание Центра противодействия дезинформации.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Центр противодействия дезинформации станет "информационным щитом" Украины.

Читайте такжеЗеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформацииКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в своем видеообращении, которое транслировалось на украинских телеканалах.

"Сегодня был презентован Центр противодействия дезинформации, который уже начал свою работу. Он станет информационным щитом Украины и сделает все, чтобы "черная пятница" наступила для всех пропагандистов и информационных диверсантов как извне, так и внутри Украины", - подчеркнул Зеленский.

Центр противодействия дезинформации: создание

Сегодня, 2 апреля, Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации.

Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта 2021 года, а введен в действие указом президента от 19 марта №106/2021.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Таня Поляковская