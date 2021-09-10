По его словам, для этого визита были причины, и он стал демонстрацией глубины преданности США Украине.

США преданы поддержке Украины и Грузии и являются надежным партнером для обеих стран.

Об этом в интервью грузинской службе "Голоса Америки" заявил Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ в администрации Барака Обамы.

"Относительно Украины - президент Украины только что посетил США. Для этого были причины. Это было демонстрацией глубины преданности США Украине в то время, когда российские военные и представители России и сепаратисты находятся на юго-востоке Украины, и до сих пор оккупируют Крым", - отметил Петреус, передает Голос Америки.

В мае Петреус заявил CNN, что Путин больше всего боится успеха Украины. Тогда Петреус отмечал, что в случае кибер, или военной агрессии России против Украины, США вместе с союзниками могли бы прибегнуть к усилению санкций, оказанию дополнительной помощи Украине, выдвижению судебных обвинений.

Петреус покинул пост директора ЦРУ в 2012 году на фоне скандала относительно его личных взаимоотношений с автором его биографии, предоставления ей тайной информации. Как сообщало издание The New York Times, в 2015 году Петреус был приговорен к двум годам испытательного срока и штрафу за предоставление автору тайной информации.

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"Приговор стал разочарованием для должностных лиц ФБР, которые считали, что министр юстиции Эрик Голдер проявил благосклонное отношение к Петреусу позволив ему признать вину в совершении правонарушения и рекомендовав в качестве наказания испытательный срок вместо заключения", - писало тогда издание.

Визит Зеленского в США: детали

В середине июля стало известно, что Белый дом пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить США 30 августа. Сначала встреча президентов планировалась на 31 августа, однако в итоге она была перенесена на 1 сентября из-за ситуации в Афганистане.

1 сентября Зеленский и президент США Джозеф Байден провели встречу в Вашингтоне. На ней Байден заявил о желании посетить Украину, стороны достигли ряда договоренностей.

В частности, стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, о рисках запуска "Северного потока-2", поддержке реформ и вступлении Украины в НАТО. В общем, сотрудничество Вашингтона и Киева касается пяти стратегических направлений.

Кроме этого, новый пакет помощи, о котором президент США объявил во время визита Зеленского в Белый дом, включает ПТРК "Джавелины" и другое оборонительное летальное и нелетальное оборудование.

Автор: Ирина Погорелая