При этом, больше в нападение верят граждане стран, расположенных ближе к Украине.

Большинство опрошенных жителей шести стран Европейского Союза считают вероятным полномасштабное вторжение России в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям.

Опрос проводили в конце января в семи странах - Румынии, Польше, Швеции, Германии, Финляндии, Италии и Франции. По результатам, большинство опрошенных в шести из семи стран ЕС уверены, что Россия может вторгнуться в Украину в течение 2022 года.

При этом жители стран, более приближенных к Украине, больше верят во вторжение. В частности, 73% опрошенных поляков считают вероятным наступление России на Украину. В Румынии за это проголосовали 64% респондентов.

В вероятность российского вторжения верят 55% жителей Швеции, 52% респондентов в Германии и по 51% во Франции и Италии. Меньше всего во вторжение верят финны - 44% опрошенных.

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С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

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