Разумков объединяется со старыми политиками, отметил первый вице-спикер парламента.

На фракции "Слуга народа" будет обсуждаться вопрос о вступлении народных депутатов в межфракционное депутатское объединение "Разумная политика", которым будет руководить бывший председатель парламента Дмитрий Разумков.

Об этом сообщил первый вице-спикер, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Канал 24".

"Разумков пошел на объединение со старыми политиками, которое мы уже неделю видим в формате "Блок РАЯ", то есть Разумков, Аваков, Яценюк. И это, пожалуй, не то, чего ждут избиратели", – сказал он.

По словам Корниенко, у подобных объединений "большой антирейтинг".

Он обратил внимание на то, что в парламенте создаваемое Разумковым межфракционное депутатское объединение "Разумная политика" уже представлено, но о его создании еще не объявлено на заседании парламента, то есть оно не формализировано.

"Там очень разные люди, и трудно пока понять, что их может объединять между собой, кроме продолжения политической карьеры", – отметил Корниенко.

При этом он напомнил, что некоторые депутаты в социальных сетях, которые пошли в новое МФДО, заявляют, что они остаются "Слугами народа", однако называют себя "объединением технократов".

"Но присутствие там господина Дмитрука (Артема Дмитрука – УНИАН) перечеркивает любые иллюзии на технократов", – убежден Корниенко.

Он считает, что депутаты, отходящие идеологически от фракции, должны сложить мандат.

Корниенко отметил, что следующая неделя пленарная, состоится заседание фракции "Слуга народа", и он готов на него прийти.

Читайте такжеАлександр Корниенко сложил полномочия председателя партии "Слуга народа"По его словам, руководство фракции, в частности Давид Арахамия, будет "предлагать какие-то решения", поскольку у депутатов фракции "есть вопросы к тем коллегам, которые вошли в МФДО Разумкова".

"Не знаю, что они будут делать, но эта ситуация должна как-то дальше двигаться", – сказал он.

Корниенко предполагает, что если даже вошедшие в МФДО Разумкова депутаты, – более 20 человек будут исключены из фракции "СН" или выйдут из нее мажоритарщики, то может создаваться новая коалиция "СН", куда войдут другие депутаты, и будет снова монобольшинство.

При этом он отметил, что сейчас это просто разные гипотетические сценарии.

"Пока я не вижу прямых угроз для существования коалиции", – подытожил Корниенко.

Напомним, 8 ноября бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, кто из депутатов парламента войдет в его объединение "Разумная политика".

В Facebook он разместил список из 25 вошедших в МФДО парламентариев, в основном – это депутаты фракции "Слуга народа".

Автор: Надя Пришляк