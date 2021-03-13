Арахамия заявил, что ездил на Мальдивы, чтобы поздравить дочку – ей исполнилось пять лет.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что за отдых на Мальдивах он платил мизерную сумму, "даже не в пределах декларирования" - всего 80 долларов за сутки.

Об этом политик рассказал во время съезда партии, пишет Страна.ua.

Читайте такжеАрахамию избрали председателем вновь созданного политсовета "Слуги народа"

Сначала депутат попытался уйти от вопроса журналистов – вместо стоимости своего путешествия он рассказал, сколько потратил времени на дорогу.

"Потратил два дня на то, чтобы туда доехать, полтора дня, чтобы поздравить свою дочку, которой исполнилось пять лет, и полтора дня на дорогу домой", – сказал глава фракции.

Затем Арахамия уточнил, что платил за жилье по 2 200 грн с человека за сутки и около 18 тысяч гривень за перелет.

"Там 80 долларов на человека для того, чтобы жить. Я не помню...где-то 650 долларов на то, чтобы доехать", – заявил он.

Отметим, что фотографию с отдыха нардепа недавно опубликовал политолог Андрей Смолий. Снимок был сделан в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives. При этом его пресс-секретарь не смогла прокомментировать правдивость этой информации журналистом. А сам политик на звонки не отвечал.

Согласно информации на сайте Booking, цена проживания в пятизвездочном отеле составляет минимум 13 814 грн. В то же время люкс с бассейном над водой обойдется в 41 846 грн за одного человека.

Вас так же могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко