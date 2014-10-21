Бородай покинул должность "заместителя председателя Совмина" ДНР

Об этом сообщает пресс-центр ДНР.

"Александр Юрьевич Бородай, который занимал пост генерального советника первого заместителя председателя Совета министров Донецкой народной республики, решил покинуть ее в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении..

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Как сообщили в ДНР, соответствующее постановление "Совета министров республики" №39-1 от 20.10.2014 г, подписал "председатель Совета министров" Александр Захарченко