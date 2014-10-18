"ДНР" планирует переправить в РФ уникальный раритет - СБУ
00:06, 18 октября 2014Политика
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Боевики "ДНР" планируют переправить в Россию раритетный паровоз "Кукушка", единственный в мире экземпляр которого оставался в донецком музее
Единственный в мире экземпляр паровоз "Кукушка" оставался в донецком музее / www.etoretro.ru
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.
"Установлено, что вчера этот исторический экспонат, который находился в донецком музее Истории и развития донецкой железной дороги, начали готовить к вывозу за границу через пункт пропуска "Успенка", - отметили в ведомстве.
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"СБУ призывает мировое сообщество, в частности, представителей ОБСЕ, которые находятся в пункте пропуска "Успенка", помешать незаконному присвоению уникальной исторической ценности, которая принадлежит Украине", - говорится в заявлении.
В свое время этот паровоз уже похищали, однако его удалось вернуть и восстановить.
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