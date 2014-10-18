"ДНР" планирует переправить в РФ уникальный раритет - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

"Установлено, что вчера этот исторический экспонат, который находился в донецком музее Истории и развития донецкой железной дороги, начали готовить к вывозу за границу через пункт пропуска "Успенка", - отметили в ведомстве.

Читайте такжеВ СБУ готовы обменять на украинских пленных 300-400 боевиков

"СБУ призывает мировое сообщество, в частности, представителей ОБСЕ, которые находятся в пункте пропуска "Успенка", помешать незаконному присвоению уникальной исторической ценности, которая принадлежит Украине", - говорится в заявлении.

В свое время этот паровоз уже похищали, однако его удалось вернуть и восстановить.