СБУ готова рассекретить свои архивы с именами агентов КГБ - Лубкивский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

"Нет, мой шеф Валентин Наливайченко под люстрацию не подпадает. Информация о том, что он окончил Институт Андропова является абсолютно ложной. Я думаю, что Валентин Наливайченко сам об этом скажет в ближайшее время", - сказал он.

Читайте такжеКабмин уволил замминистра обороны по вопросам евроинтеграции Кабаненко в порядке люстрации

Лубкивский заявил, что глава СБУ является абсолютным сторонником люстрации.

"Люстрация будет проведено не только в Службе безопасности Украины. Мы готовы рассекретить все архивы и продемонстрировать общественности кто был агентом КГБ, а кто не был", - отметил он.