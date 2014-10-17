СБУ готова рассекретить свои архивы с именами агентов КГБ - Лубкивский

22:09, 17 октября 2014
Политика
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Советник председателя Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский опроверг информацию о подпадании Валентина Наливайченка, главы с СБУ, под действие Закона о люстрации

Фото УНИАН

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

"Нет, мой шеф Валентин Наливайченко под люстрацию не подпадает. Информация о том, что он окончил Институт Андропова является абсолютно ложной. Я думаю, что Валентин Наливайченко сам об этом скажет в ближайшее время", - сказал он.

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Лубкивский заявил, что глава СБУ является абсолютным сторонником люстрации.

"Люстрация будет проведено не только в Службе безопасности Украины. Мы готовы рассекретить все архивы и продемонстрировать общественности кто был агентом КГБ, а кто не был", - отметил он.

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