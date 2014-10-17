Правительство назначило и.о. главы Госстата

Соответствующие распоряжения правительства от 13 октября №№ 952-р и 953-р опубликованы на Правительственном портале.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной службы статистики Украины, выполнение обязанностей председателя указанной службы на заместителя председателя Государственной службы статистики Украины Жук Ирину Николаевну", - говорится в одном из распоряжений.

Как сообщал УНИАН, по собственному желанию уволен ряд чиновников высокого ранга, которые иначе попали бы под действие люстрационного закона. Среди них - глава Госстата Александр Осауленко, его первый заместитель Вадим Пищейко и заместитель Наталья Власенко.

Читайте такжеКабмин обнародовал фамилии и должности уволенных по люстрации чиновников15 октября вступил в силу закон об очищении власти (люстрацию) для защиты и утверждения демократических ценностей, верховенства права и прав человека в Украине.

Закон определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью восстановления доверия к власти и создание условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами и основывается на принципах верховенства права и законности; открытости, прозрачности и публичности; презумпции невиновности; индивидуальной ответственности; гарантирования права на защиту.