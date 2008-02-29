Яценюк сделает дубль №...
08:36, 29 февраля 2008Политика
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В рабочую группу приглашены четыре фракции
Еще одна попытка преодолеть парламентский кризис. Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк собирает лидеров фракций для завершения работы над проектом политсоглашения. Этот документ должен зафиксировать компромиссы между коалицией и оппозицией и разблокировать работу парламента.
В рабочую группу спикер пригласил представителей четырех фракций. Всех, кроме, коммунистов, которые не видят возможности для восстановления полноценной работы Рады.
Главная проблема в переговорах - разные позиции по вопросу присоединения Украины к Плану действий относительно обретения членства в НАТО.
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