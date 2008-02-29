Яценюк сделает дубль №...

Еще одна попытка преодолеть парламентский кризис. Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк собирает лидеров фракций для завершения работы над проектом политсоглашения. Этот документ должен зафиксировать компромиссы между коалицией и оппозицией и разблокировать работу парламента.

В рабочую группу спикер пригласил представителей четырех фракций. Всех, кроме, коммунистов, которые не видят возможности для восстановления полноценной работы Рады.

Главная проблема в переговорах - разные позиции по вопросу присоединения Украины к Плану действий относительно обретения членства в НАТО.

ICTV