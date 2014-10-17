Путин назвал встречу с Порошенко "хорошей и позитивной"

По итогам рабочего завтрака премьер-министр Италии Маттео Ренци также заявил, что испытывает позитивный настрой в отношении урегулирования украинского конфликта, сообщает РИА Новости по информации Рейтер.

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"Я надеюсь, что в следующие несколько часов, несколько дней, несколько недель мы вступим в решающую фазу на пути мира, диалога и сотрудничества", — сказал итальянский премьер.

На встрече, которая состоялась в пятницу утром в префектуре Милана, также приняли участие премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и руководители Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и Херман ван Ромпей.