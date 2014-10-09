Пограничники зафиксировали отвод через границу в РФ нескольких колонн техники

«Вчера, начиная с 15.00, был зафиксирован отвод через границу в РФ несколько колонн военной техники до 10 единиц в каждой. Военная техника и личный состав ВС РФ оставили Украину через пункт пропуска «Успенка», который временно находится под контролем незаконных вооруженных формирований», - сообщает пресс-служба ведомства, передает Остров.

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В то же время Госпогранслужбы констатирует, что продолжается ротация подразделений ВС Российской Федерации. «Части регулярной армии, которые дислоцировались на Украине, заменяются на отряды боевиков, которые прошли месячную подготовку в полевых лагерях ГРУ ГШ ВС РФ в районе Ростова на Дону», - отмечает ведомство.

Вчера около 19 часов на Мариупольском направлении снова зафиксирован факт осуществления воздушной разведки российским беспилотным летательным аппаратом.