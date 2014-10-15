США осудили столкновения под Радой

Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном на его официальном сайте, передает Еспресо.TV.

«Сегодняшнее успешное заседания стало важной вехой в реформаторском процессе, призванном привести правовую и правительственную системы Украины в большее соответствие с европейскими нормами», - говорится в заявлении.

Мероприятия, направленные на большую прозрачность и на отмену сверхшироких полномочий, которые позволяли производства дел вне системы судоустройства, является шагом в правильном направлении, отметили в посольстве.

В то же время представительство США решительно осудил насильственные действия, произошедшие под зданием Верховной Рады.

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«Сегодняшний прогресс, вместе с другими реформами, продолжает продвигать Украину к ее европейскому будущему, и Соединенные Штаты готовы поддерживать украинский народ в этом процессе», - отмечается в заявлении.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон об основах государственной антикоррупционной политики (об антикоррупционной стратегии), создание Антикоррупционного бюро и закон О предотвращении коррупции.

Тем временем под Верховной Радой состоялась массовая акция, которая, благодаря провокаторам, завершилась беспорядками и драками с правоохранителями. Ранения получили 17 человек.