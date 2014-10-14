В Одессе проходит марш в честь создания УПА (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, более 100 человек собрались в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко – возле памятника Кобзарю. Они пришли с флагами Украины и красно-черными флагами.

В числе участников акции, в основном, молодые люди – парни и девушки.

Они прочитали молитву «Отче наш», исполнили Гимн Украины. Затем, выстроившись в колонну и развернув большое сине-желтое полотнище, пошли по историческому центру города – ул. Маразлиевской, переулку Нахимова, улице Канатной и т. д., по направлению к Приморскому бульвару – памятнику Дюку.

Участники марша скандируют: «Слава – Украине, героям – слава!», «Слава – нации, смерть – врагам!», «Слава Небесной сотне!», «Слава украинским военным!», «ОУН-УПА – державне визнання!», «Крым – Украина!», «Донбасс - Украина!», «Один - за всех и все – за одного!» и т. д. Кроме того, они поют песенку футбольных фанатов о президенте России Владимире Путине.

Читайте такжеВ Киеве начался марш по случаю дня УПА (онлайн-трансляция)Как сообщал УНИАН, в центре Одессы на вечер 14 октября был запланирован Марш героев, в котором предполагалось участие представителей организации «Патриоты Украины», Социал-национальной ассамблеи, а также бойцов батальона «Азов», прибывших в Одессу для ротации из зоны проведения антитеррористической операции. Заявлялось об участии 300 человек, которые планировали пройти через центр города с факелами. Общественный порядок должны были обеспечивать сотрудники милиции совместно с представителями организации «Патриоты Украины».

Однако в местной ячейке организации «Патриоты Украины» сегодня заявили об отмене Марша героев, чтобы избежать провокаций.

«Есть достоверная информация о том, что сепаратистские элементы предпримут определенные шаги для того, что бы в городе произошли массовые беспорядки с жертвами. К сожалению, мы не можем гарантировать безопасность граждан. Поэтому мы решили марш отменить, но поддержать акцию в Киеве», - сказали в организации.