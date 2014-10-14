В Мариуполе за сутки зафиксировали 6 российских беспилотников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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"Вчера в районе Мариуполя зафиксировано полеты 6 беспилотников. Что касается Мариуполя, то ситуация в нем остается спокойной", - сказал Лысенко.