В Мариуполе за сутки зафиксировали 6 российских беспилотников
13:32, 14 октября 2014Политика
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В течение минувших суток в районе Мариуполя были зафиксированы полеты российских беспилотников.
Российский БПЛА "Орлан-10" / MSN
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
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"Вчера в районе Мариуполя зафиксировано полеты 6 беспилотников. Что касается Мариуполя, то ситуация в нем остается спокойной", - сказал Лысенко.
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