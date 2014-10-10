Под Мариуполем и на Херсонщине вновь зафиксировали российские беспилотники

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Один беспилотник был обнаружен вблизи Мариуполя на участке ответственности отдела пограничной службы «Сартана». «Работа еще двух беспилотников была зафиксирована пограничниками Херсонского отряда на границе с временно оккупированным Крымом в направлении Макаровка – Армянск», - говорится в сообщении.

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