Утреннее заседание ВР открыто
10:26, 14 октября 2014Политика
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Верховная Рада Украины открыла утреннее заседание.
Рада открыла заседание / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Туринов пояснил, что заседание началось позже, из-за того, что сегодня парламент должен рассмотреть ряд важных законопроектов во втором чтении, в частности, законопроект о прокуратуре.
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Соответственно эти вопросы дорабатывались для рассмотрения в сессионном зале. Кроме того, председатель ВР поздравил присутствующих с праздником Покрова и сказал о праздновании 14 октября Дня защитника Украины.
На утреннем заседании зарегистрировались 294 народных депутата.
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