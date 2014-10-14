Утреннее заседание ВР открыто

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Туринов пояснил, что заседание началось позже, из-за того, что сегодня парламент должен рассмотреть ряд важных законопроектов во втором чтении, в частности, законопроект о прокуратуре.

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Соответственно эти вопросы дорабатывались для рассмотрения в сессионном зале. Кроме того, председатель ВР поздравил присутствующих с праздником Покрова и сказал о праздновании 14 октября Дня защитника Украины.

На утреннем заседании зарегистрировались 294 народных депутата.