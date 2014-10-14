Украина продолжает сближение с НАТО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В ходе встреч говорилось о реформировании национального сектора безопасности и обороны Украины, и представители НАТО подтвердили готовность к всесторонней поддержке Украины в реализации этих задач, в том числе направленных на развитие боевых возможностей, совершенствования военного образования, борьбу с коррупцией и профессиональную подготовку персонала, сказано в сообщении.

Следующее заседание группы в ноябре будет посвящено вопросам развития оборонного потенциала.

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Кроме того, во время встреч с заместителями генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Трасивулосом Стаматопулосом и по оборонной политике и планированию Гайнрихом Брауссом стороны обсудили вопросы безопасности в Украине и перспектив ее дальнейшего развития, состояния и приоритетных направлений сотрудничества Украины с альянсом в свете решений Валлийского саммита НАТО, а также проблемных вопросов и путей их решения, сообщили в Минобороны.

Речь шла о важности всестороннего использования значительного опыта НАТО в области военного планирования и эффективного использования иностранных советников, которые оказывают помощь составляющим сектора безопасности и обороны Украины.

Также собеседники подробно обсудили вопрос имплементации новых трастовых фондов для укрепления обороноспособности украинской армии, в том числе по модернизации системы управления, совершенствованию систем логистики и стандартизации, киберзащиты, социальной адаптации и медицинской реабилитации военнослужащих.

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По итогам встреч были достигнуты договоренности о продолжении конструктивного военно-политического диалога, скорейшего начала практической имплементации новых проектов укрепления боевых возможностей Вооруженных сил Украины и достижение совместимости комплекта определенных сил и средств Вооруженных сил Украины воинскими формированиями альянса, а также всесторонней координации и гармонизации программ и планов многостороннего и двустороннего сотрудничества.