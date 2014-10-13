Нацгвардейцам под АП предложили пойти в краткосрочные отпуска
Первый заместитель командующего Национальной гвардии Александр Кривенко заявляет, что руководство Нацгвардии предлагает митингующим возле Администрации президента Украины срочникам согласиться на краткосрочные отпуска до решения вопроса демобилизации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, обращаясь к срочникам по мегафону.
"Я только что разговаривал с командующим Нацгвардии (Степаном Полтараком)... Командующий сказал: пока решается вопрос с оформлением указа о демобилизации, он готов к принятию решения относительно отпусков тем, кто отслужил больше года и кто очень в этом нуждается. Подумайте над этим предложением", - призвал Кривенко.
Читайте такжеВ Киев едут срочники из других городов - пикетчик-гвардеецВ свою очередь, срочники начали выкрикивать, что они все нуждаются в отпусках.
Члены инициативной группы сообщили, что в АП зарегистрировано обращение и передано президенту Петру Порошенко. В инициативную группу вошли родители и трое срочников из части № 3027.
"Нам пообещали, что это обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки", - сказала мать одного из бойцов Татьяна Мозовая. "Для этого собирается комиссия, решается вопрос о вашем увольнении со срочной службы. Ваши командиры пообещали, что к вам никаких репрессивных мер предприниматься не будет", - добавила она.
Читайте такжеСрочники Нацгвардии под АП отказались покинуть Банковую (видеотрансляция)Как заявила Мозовая, если эти вопросы не будут решены в срок, в который было обещано это сделать, "мы снова соберемся и снова придем сюда говорить об этом".
Член инициативной группы, старший солдат срочной службы Юрий Самченко сообщил, что когда бойцы вернутся в военную часть 3027, родители будут жить с ними в казарме. По его словам, "митинг продолжается, но солдаты находятся на территории части".
Эти слова участниками митинга были освистаны. Они снова начали выкрикивать: "Дембель, дембель!".