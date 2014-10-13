Нацгвардейцам под АП предложили пойти в краткосрочные отпуска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, обращаясь к срочникам по мегафону.

"Я только что разговаривал с командующим Нацгвардии (Степаном Полтараком)... Командующий сказал: пока решается вопрос с оформлением указа о демобилизации, он готов к принятию решения относительно отпусков тем, кто отслужил больше года и кто очень в этом нуждается. Подумайте над этим предложением", - призвал Кривенко.

Читайте такжеВ Киев едут срочники из других городов - пикетчик-гвардеецВ свою очередь, срочники начали выкрикивать, что они все нуждаются в отпусках.

Члены инициативной группы сообщили, что в АП зарегистрировано обращение и передано президенту Петру Порошенко. В инициативную группу вошли родители и трое срочников из части № 3027.

"Нам пообещали, что это обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки", - сказала мать одного из бойцов Татьяна Мозовая. "Для этого собирается комиссия, решается вопрос о вашем увольнении со срочной службы. Ваши командиры пообещали, что к вам никаких репрессивных мер предприниматься не будет", - добавила она.

Читайте такжеСрочники Нацгвардии под АП отказались покинуть Банковую (видеотрансляция)Как заявила Мозовая, если эти вопросы не будут решены в срок, в который было обещано это сделать, "мы снова соберемся и снова придем сюда говорить об этом".

Член инициативной группы, старший солдат срочной службы Юрий Самченко сообщил, что когда бойцы вернутся в военную часть 3027, родители будут жить с ними в казарме. По его словам, "митинг продолжается, но солдаты находятся на территории части".

Эти слова участниками митинга были освистаны. Они снова начали выкрикивать: "Дембель, дембель!".