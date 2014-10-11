Украинские военные продолжают удерживать Донецкий аэропорт (видео)

Украинские военные отбили очередную атаку на Донецкий аэропорт, говорится в сюжете ТСН.19.30.

Кореспонденту ТСН Александру Загородному удалось попасть внутрь аэропорта и показать эксклюзивные кадры того, что осталось от здания.

Основная новость на эту минуту - аэропорт наш, его продолжают удерживать украинские военные, несмотря на то, что их ежечасно обстреливают.

Только за полдня наши воины отбили две атаки сепаратистов. Боевикам даже удалось поджечь терминал, был очень едкий дым, ребята буквально задыхались, потому что не могли выйти из помещения, ведь снайперы простреливают все вокруг.

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Попасть в аэропорт сейчас чрезвычайно сложно. Вся взлетная полоса простреливается крупнокалиберными пулеметами, но бойцы 95-й аэромобильной бригады по-казацки наскоком на БМП, а "Правый сектор" вообще на УАЗике помчались на всех парах через взлетную полосу. Очевидно, террористы просто не ожидали такого. Только УАЗик остановился у терминала, его сразу же взорвали, ребята успели выскочить, но сгорели все продукты, которые они везли нашим бойцам.

Украинские военные продолжают удерживать то, что осталось от старого терминала, а также первый и второй этажи нового терминала. Террористы время от времени заходят на третий этаж и бросают гранаты на наших бойцов. Также выходят подземными ходами через подвал и тогда завязывается бой, но как бы там не было, аэропорт контролируют украинские военные.

"Здесь в последнее время шутка такая ходит: "Единственное, что в Украине нормально сделали, это Донецкий аэропорт". Бомбят, а он не разваливается. Аэропорт держится нормально. Мы держим его полностью", - сказал один из "киборгов".