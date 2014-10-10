Образцы для анализа ДНК родственников пропавших в зоне АТО должны принимать бесплатно - СБУ
19:51, 10 октября 2014Политика
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В СБУ заявляют, что учреждения судебной экспертизы должны принимать образцы для анализа ДНК от близких родственников пропавших без вести в зоне АТО бесплатно и без постановления об отобрании образцов ДНК для экспертного исследования.
Образцы для анализа ДНК родственников пропавших в зоне АТО должны принимать бесплатно / deti.mail.ru
Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.
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«Учреждения судебной экспертизы (список прилагается) должны принимать образцы для анализа ДНК от близких родственников пропавших без вести в АТО бесплатно и без постановления об отборе образцов ДНК для экспертного исследования. Кто знает, что это, и с чем сталкиваются родственники - поймет», - написал Лубкивский.
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