Нардеп ждет из бюджета 337 миллионов на технопарк, существующий только на бумаге - СМИ

Об этом говорится в сюжете программы «Наші гроші».

В 2012 году ГП «Государственная инвестиционная компания», что находится в сфере управления Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами (бывший руководитель - Владислав Каськив), перечислило 50 млн грн. ООО «Бионик Девелопмент». Компания входит в группу UDP народного депутата Василия Хмельницкого, которая является инвестором инновационного парка. Публичного объявления об этом сделано не было.

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Как выяснили журналисты, средства одолжены на льготных условиях. Кредитная ставка составляет лишь 3,75% годовых на 15 лет. Согласно договору, срок возврата тела займа еще не наступил. Сейчас компания «Бионик Девелопмент» уплачивает только проценты за пользование кредитом.

Залогом являются имущественные права на часть зданий инновационного парка BIONIC Hill, в соответствии с утвержденным проектом строительства первой очереди. Поскольку строительство не началось, предмета залога физически не существует.

«Как дополнительная гарантия исполнения обязательств ООО «Бионик Девелопмент» по возврату займа и уплаты процентов, было предоставлено поручительство компании, с собственным капиталом свыше 50 млн грн. и необоротными активами стоимостью более 50 млн грн», - отметили в пресс-службе BIONIC Hill.

За два года с 50 млн грн. займа инвестор проекта потратил только 20 млн. Деньги пошли на проектно-сметную документацию и подготовку первого этапа строительства. Еще 30 млн. грн. находятся на расчетном счете в банке «Хрещатик».

В конце прошлого года Василий Хмельницкий отметил в интервью Forbes, что ему принадлежит 37% акций этого банка. Согласно объявлений на специализированных сайтах, банк Хрещатик предоставляет кредитует по ставке от 15% до 32% годовых. Это позволяет зарабатывать на государственных средствах в разы больше, чем выплачиваемые проценты государству.

«Более 30 миллионов гривен займа остаются неиспользованными из-за невыполнения обязательств по подведению дороги и коммуникаций к площадке», - отметили «Нашим деньгам» в BIONIC Hill. Ранее Василий Хмельницкий также заявлял, что не видит смысла «инвестировать в научный городок, к которому не подведены инженерные коммуникации и невозможно добраться».

Согласно проекту, утвержденного распоряжением №906 мэра Киева Виталия Кличко, стоимость строительства дороги и подведение коммуникаций до парка высоких технологий составляет 337 млн. грн. Этих денег в бюджете Киева нет, поэтому строительство дороги не начато, а проект Bionic Hill заморожено инвестором. Кличко сказал «Нашим деньгам», что не владеет информацией относительно выполнения Киевом своих обязательств по строительству дороги, но выступает за поддержку частных инвесторов.

Стоит отметить, что один подъезд к участку, где проектировался BIONIC Hill, существует. Однако в августе суд ограничил территорию, на которой может вестись строительство проекта. Компания «Бионик Лэнд», которой ранее принадлежал весь участок площадью 147 га, потеряла часть земли. Именно сюда ведет старая дорога. Участок был потерян через сомнительную процедуру землеотвода.