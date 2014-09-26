Суд Москвы примет решение о назначении Савченко психэкспертизы в закрытом режиме

Об этом в Twitter сообщил один из адвокатов Савченко Николай Полозов.

"Дело по рассмотрению защиты Савченко отложено на 13.10 в 16:00", – сообщил он.

Дело по рассмотрению защиты Савченко отложено на 13.10 в 16:00 — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 26 сентября 2014

Читайте такжеСША обеспокоены, что Савченко может оказаться в российской психбольницеЗаседание суда будет проходить в закрытом режиме, добавил адвокат. По его мнению, следствие настояло на таком решении с целью "не позориться перед публикой в суде".

Следствие заявило ходатайство о проведении суда в закрытом режиме не из-за заботы о Савченко, а чтобы не позориться перед публикой в суде. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 26 сентября 2014

Как сообщал УНИАН, сейчас Савченко находится в московском СИЗО, куда ее этапировали из Воронежа.