Суд Москвы примет решение о назначении Савченко психэкспертизы в закрытом режиме

14:48, 26 сентября 2014
Политика
1 0

Басманный суд Москвы перенес рассмотрение жалобы похищенной украинской летчицы Надежды Савченко о психиатрической экспертизе на 13 октября.

Надежда Савченко / Фото Романа Цимбалюка

Об этом в Twitter сообщил один из адвокатов Савченко Николай Полозов.

"Дело по рассмотрению защиты Савченко отложено на 13.10 в 16:00", – сообщил он. 

Читайте такжеСША обеспокоены, что Савченко может оказаться в российской психбольницеЗаседание суда будет проходить в закрытом режиме, добавил адвокат. По его мнению, следствие настояло на таком решении с целью "не позориться перед публикой в суде".

Как сообщал УНИАН, сейчас Савченко находится в московском СИЗО, куда ее этапировали из Воронежа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter