Суд Москвы примет решение о назначении Савченко психэкспертизы в закрытом режиме
14:48, 26 сентября 2014Политика
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Басманный суд Москвы перенес рассмотрение жалобы похищенной украинской летчицы Надежды Савченко о психиатрической экспертизе на 13 октября.
Дело Савченко рассмотрят 13 октября / Фото Романа Цимбалюка
Об этом в Twitter сообщил один из адвокатов Савченко Николай Полозов.
"Дело по рассмотрению защиты Савченко отложено на 13.10 в 16:00", – сообщил он.
Дело по рассмотрению защиты Савченко отложено на 13.10 в 16:00
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 26 сентября 2014
Читайте такжеСША обеспокоены, что Савченко может оказаться в российской психбольницеЗаседание суда будет проходить в закрытом режиме, добавил адвокат. По его мнению, следствие настояло на таком решении с целью "не позориться перед публикой в суде".
Следствие заявило ходатайство о проведении суда в закрытом режиме не из-за заботы о Савченко, а чтобы не позориться перед публикой в суде.
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 26 сентября 2014
Как сообщал УНИАН, сейчас Савченко находится в московском СИЗО, куда ее этапировали из Воронежа.
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