Десять первых грузовиков украинской гуманитарной помощи доставили в Луганск

Об этом на своей странице в Facebook пишет Ирина Геращенко.

"По моей информации, уже находится там на складах Красного Креста и будет раздаваться тем, кто в ней нуждается. Мы рады, что наконец Красный Крест получил возможность доставить гуманитарку, что этот груз ехал под сопровождением МЧС и так и будет раздаваться. Что в ближайшее время поедут новые грузовики, так же на складах Старобельска и Северодонецка еще почти 600 тонн гуманитарки", - пишет Геращенко.

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По ее словам, там консервы, крупы, сахар, мука, предметы гигиены.

"Власть заботится о своих граждан и работает в полном соответствии с нормами Международного Красного креста. Доставка гуманитарного груза стала возможна благодаря началу перемирия и это первые маленькие, но важные последствия мирного плана", - сообщила Геращенко.